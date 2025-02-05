Школьников учат противостоять кибермошенникам

В красноярской школе № 154 прошёл урок цифры на тему «Кибербезопасность и искусственный интеллект». Ребята узнали, как современные технологии могут помочь в повседневной жизни, что такое фишинг и социальный инжиниринг и как с ними бороться.
Помогать дедушкам и бабушкам.
Глобальная сеть всё больше захватывает не только взрослую аудиторию, но и подрастающее поколение. Подростки проводят массу времени в мессенджерах, общаются через соцсети, получают информацию через интернет и могут стать потенциальными жертвами нечистых на руку людей. Тема кибермошенничества стала одним из вызовов современному обществу.
Несмотря на разъяснительную работу и предостережения со стороны правоохранительных органов, жители края попадаются на уловки аферистов. По данным краевой прокуратуры, только с начала текущего года мошенники провернули 260 схем, а их жертвы перечислили им более 85 млн рублей.
Чтобы научиться противостоять злоумышленникам, в Красноярском крае в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» с 2018 года проводятся уроки цифры. Первый в этом году прошёл в восьмом классе красноярской школы № 154. Провёл его министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин.
Ребята узнали о современных технологиях, искусственном интеллекте, информационной безопасности, получили базовые представления и навыки.
«С использованием интернета связано очень много различных мошеннических схем. Поэтому необходимо говорить об этом с подрастающим поколением, чтобы подростки понимали, как правильно себя вести в глобальной сети, помогали родителям, бабушкам, дедушкам и всем остальным избежать ошибок. Чем больше будет информации, тем меньше людей попадётся на схемы мошенников и станет их жертвами», — считает Николай Распопин.
Сайты-клоны.
Наряду с уже известными схемами, такими как «Ваш сын попал в ДТП», мошенники используют массу других. Самые последние из них — кража аккаунтов, чтобы получить доступ к личному кабинету портала «Госуслуги» и оформить микрозаймы, использование фишинга (хакерской атаки), когда создаются ссылки на якобы надёжные источники в интернете, позволяющие получить личные данные, пароль и номер банковской карты жертвы и списать средства.
«Много нового узнал о фишинге. Слышал о нём, но не знал значение этого термина. Теперь понимаю, что мошенники создают сайты-клоны, чтоб обмануть людей», — говорит участник урока Даниил.
Большой блок в перечне схем аферистов занимает социальная инженерия, когда с помощью психологического воздействия людей побуждают совершать противоправные действия: поджигать заправки, банкоматы, заставляют людей брать кредиты и переводить их на подставные счета.
«Одной из основных схем аферистов остаются звонки на телефонные номера. Несмотря на активную борьбу, мошенники находят обходные пути и придумывают новые, и об этом тоже нужно знать ребятам», — говорит министр.
«Мне очень понравился урок цифры, теперь я лучше понимаю, как защититься от кибермошенников, как преступники могут обманывать людей с помощью нейросетей и что нужно делать, чтобы не попасть на удочку злоумышленников», — поделилась впечатлениями ученица восьмого класса Алиса.
На занятии школьникам рассказали ещё об одном всероссийском проекте — «Цифровом ликбезе», который направлен на повышение цифровой грамотности подростков. С помощью просветительских мультипликационных роликов педагоги учат детей и взрослых азам цифровой грамотности и кибербезопасности.