Школьников учат противостоять кибермошенникам

«С использованием интернета связано очень много различных мошеннических схем. Поэтому необходимо говорить об этом с подрастающим поколением, чтобы подростки понимали, как правильно себя вести в глобальной сети, помогали родителям, бабушкам, дедушкам и всем остальным избежать ошибок. Чем больше будет информации, тем меньше людей попадётся на схемы мошенников и станет их жертвами», — считает Николай Распопин.