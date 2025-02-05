8-балльные пробки сковали Воронеж после ночного снегопада

Между тем, мэрия Воронежа отчиталась, что ночью улицы было обработаны противогололедными материалами. То же касается и тротуаров, при этом центр города обработали реагентами. Воронежских автомобилистов попросили не оставлять машины на обочине, чтобы не мешать уборке улиц. Между тем, снег продолжит идти сегодня днем, однако его интенсивность уже к обеду ослабнет, завтра снегопада не прогнозируют.