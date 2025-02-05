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8-балльные пробки сковали Воронеж после ночного снегопада

В городе заторы образовались в Центральном, Ленинском и Коминтерновском районах, а также на левом берегу при подъездах к мостам. Тяжелее всего приходится тем воронежцам, которые едут по Московском проспекту, бульвару Победы, улицам 45 Стрелковой Дивизии, Грамши, Димитрова, Антонова-Овсеенко. Наблюдаются заторы в Шилово, Бабяково и Новой Усмани.

Между тем, мэрия Воронежа отчиталась, что ночью улицы было обработаны противогололедными материалами. То же касается и тротуаров, при этом центр города обработали реагентами. Воронежских автомобилистов попросили не оставлять машины на обочине, чтобы не мешать уборке улиц. Между тем, снег продолжит идти сегодня днем, однако его интенсивность уже к обеду ослабнет, завтра снегопада не прогнозируют.