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В Севастополе мужчину и женщину обвиняют в жестоком обращении с детьми

В Севастополе мужчина и женщина 2,5 года издевались над тремя маленькими детьми.

Источник: Комсомольская правда

В Севастополе мужчину и женщину обвиняют в жестоком обращении с детьми. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Крым.

По данным издания, пара жила вместе и воспитывала двух девочек и мальчика. По данным прокуратуры, с 2022 года они регулярно избивали малышей. Кроме того, мать и ее избранник не давали малышам еды. Дети находились в психологически тяжелых условиях. Также ребята не ходили в детский сад. Об издевательствах стало известно летом прошлого года.

Одному из детей удалось выбежать из квартиры. Соседи заметили, что у девочки травмы головы, и вызвали правоохранителей, а также скорую.

— Детей передали под опеку родственнице. Уголовное дело направили в Нахимовский районный суд Севастополя, — говорится в сообщении.