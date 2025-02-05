В Севастополе мужчину и женщину обвиняют в жестоком обращении с детьми

По данным издания, пара жила вместе и воспитывала двух девочек и мальчика. По данным прокуратуры, с 2022 года они регулярно избивали малышей. Кроме того, мать и ее избранник не давали малышам еды. Дети находились в психологически тяжелых условиях. Также ребята не ходили в детский сад. Об издевательствах стало известно летом прошлого года.