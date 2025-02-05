В Севастополе мужчину и женщину обвиняют в жестоком обращении с детьми. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Крым.
По данным издания, пара жила вместе и воспитывала двух девочек и мальчика. По данным прокуратуры, с 2022 года они регулярно избивали малышей. Кроме того, мать и ее избранник не давали малышам еды. Дети находились в психологически тяжелых условиях. Также ребята не ходили в детский сад. Об издевательствах стало известно летом прошлого года.
Одному из детей удалось выбежать из квартиры. Соседи заметили, что у девочки травмы головы, и вызвали правоохранителей, а также скорую.
— Детей передали под опеку родственнице. Уголовное дело направили в Нахимовский районный суд Севастополя, — говорится в сообщении.