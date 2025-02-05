Сергею Ефремову установят в Приморье памятный бюст

«Сергей Ефремов — наш бывший студент, который окончил университет в 1991 году. Недавно глава Уссурийского городского округа Евгений Корж обратился к нам с инициативой установить бюст в честь Сергея. Мы уже обратились к нашим сотрудникам с просьбой проголосовать по этому вопросу, и я уверен, что все поддержат идею. Однако сам бюст, вероятно, появится не раньше апреля», — рассказал заместитель начальника Уссурийского суворовского военного училища по воспитательной работе Александр Токарев.