Сергею Ефремову установят в Приморье памятный бюст

Александр Токарев рассказал корреспондентам редакции ТАСС, занимающий должность заместителя начальника Уссурийского суворовского военного училища по воспитательной работе, в учебном заведении установят бюст, посвящённый Ефремову.
«Сергей Ефремов — наш бывший студент, который окончил университет в 1991 году. Недавно глава Уссурийского городского округа Евгений Корж обратился к нам с инициативой установить бюст в честь Сергея. Мы уже обратились к нашим сотрудникам с просьбой проголосовать по этому вопросу, и я уверен, что все поддержат идею. Однако сам бюст, вероятно, появится не раньше апреля», — рассказал заместитель начальника Уссурийского суворовского военного училища по воспитательной работе Александр Токарев.
Он сообщил, что до конца недели в музее учебного заведения появится экспозиция, посвящённая герою — Сергею Ефремову.
Недавно участники добровольческого движения «Тигр», представители «Молодой гвардии», государственные служащие и горожане Владивостока почтили память Ефремова, возложив цветы к его портрету у мемориала «Город воинской славы».
Напомним, Ефремов родился 5 августа 1973 года. За героизм и отвагу, проявленные в боях, он был удостоен званий Героя Приморья.