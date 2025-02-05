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В центре Воронежа начали сносить незаконно возведенные сараи

25 сооружений демонтируют за три недели.

Источник: из телеграм-канала Управы Центрального района

Работы по демонтажу незаконных построек у Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже продолжаются. Об этом сегодня, 5 февраля, напомнили в пресс-службе Управы Центрального района города.

— С сегодняшнего дня начинается снос объектов, расположенных на территории, прилегающей к домам №№ 6а и 10а по улице Комиссаржевской, — уточнили в районной администрации.

В течение трех недель подрядчик демонтирует 25 построек.

— Срок на выявление владельцев построек и предоставление документов истек, поэтому был издан приказ об осуществлении сноса бесхозных объектов, — подытожили чиновники.

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