В центре Воронежа начали сносить незаконно возведенные сараи

Работы по демонтажу незаконных построек у Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже продолжаются. Об этом сегодня, 5 февраля, напомнили в пресс-службе Управы Центрального района города.
— С сегодняшнего дня начинается снос объектов, расположенных на территории, прилегающей к домам №№ 6а и 10а по улице Комиссаржевской, — уточнили в районной администрации.
В течение трех недель подрядчик демонтирует 25 построек.
— Срок на выявление владельцев построек и предоставление документов истек, поэтому был издан приказ об осуществлении сноса бесхозных объектов, — подытожили чиновники.