Ракова: Физика впервые за пять лет вошла в топ популярных предметов на ЕГЭ в Москве

«Математику профильного уровня в этом году будут сдавать свыше 38 тыс. ребят, обществознание — более 25 тыс. Информатику выбрали 18 тыс. выпускников, кстати, за пять лет интерес столичных школьников к ней вырос почти вдвое. Английский язык планируют сдавать 15 тыс. человек. Впервые за несколько лет в топ-5 популярных предметов вошла физика — ее выбрали более 10 тыс. школьников», — рассказала заммэра.
Она напомнила, что московским школьникам доступно предпрофессиональное образование. Они могут заниматься по шести направлениям подготовки — это ИТ, медицинские, инженерные, психолого-педагогические, предпринимательские и медиаклассы.
ЕГЭ в этом году пройдет в три этапа: досрочный — с 21 марта по 21 апреля, основной — с 23 мая по 4 июля, дополнительный — с 4 по 23 сентября. Для получения аттестата достаточно сдать русский язык и математику базового или профильного уровня. Остальные предметы выбирают для поступления в вузы.