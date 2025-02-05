Ракова: Физика впервые за пять лет вошла в топ популярных предметов на ЕГЭ в Москве

«Математику профильного уровня в этом году будут сдавать свыше 38 тыс. ребят, обществознание — более 25 тыс. Информатику выбрали 18 тыс. выпускников, кстати, за пять лет интерес столичных школьников к ней вырос почти вдвое. Английский язык планируют сдавать 15 тыс. человек. Впервые за несколько лет в топ-5 популярных предметов вошла физика — ее выбрали более 10 тыс. школьников», — рассказала заммэра.