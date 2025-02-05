В ЛЭТИ создали компактный усилитель мощности для систем связи 5G

Для этого специалисты использовали специальный компонент — электронно управляемые цепи в составе усилителя мощности на основе сегнетоэлектрических материалов для эффективного управления нагрузкой без дополнительных активных элементов. Эксперименты показали, что электронно управляемые цепи из сегнетоэлектриков позволяют создать более компактную систему управления напряжением сигнала в усилителе при аналогичной эффективности работы системы связи. В перспективе разработку можно будет использовать в системах связи с высокой пропускной способностью 5G для усиления сложных сигналов. Устройство может использоваться как самостоятельный усилитель с динамической модуляцией нагрузки, так и в дополнение к существующим архитектурам для расширения динамического диапазона.