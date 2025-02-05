Овечкин забросил 878-й гол, а шайба белоруса Протаса помогла обыграть «Флориду»

В победном матче чемпионата НХЛ против «Флориды Пантерз» российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свой 878-й гол за мгновение до конца игры и приблизился к рекорду Уэйна Гретцки.
«Вашингтон» обыграл «Флориду» со счетом 6:3 на своей домашней арене Capital One Arena.
Два периода команды шли ноздря в ноздрю. Эндрю Манжапэйн вывел хозяев вперед на 15-й минуте, но Сэм Беннетт сравнял за 30 секунд до конца периода.
Во втором отрезке белорус Алексей Протас отпасовал на Тома Уилсона и тот поразил ворота в меньшинстве, но через три минуты Александр Барков восстановил равновесие — 2:2.
В начале третьего периода Ларс Эллер и Ник Дауд обеспечили «Вашингтону» преимущество в две шайбы — 4:2.
Мэтью Ткачак сократил отставание «Флориды» до минимума и сохранил интригу — 4:3.
Развязка матча произошла, когда гости сняли вратаря, заменив его шестым полевым игроком. Сначала пустые ворота поразил Алексей Протас, а точку в матче поставил Александр Овечкин.
Овечкин забил в пустые ворота от красной линии. Шайба пересекла линию ворот у штанги, всего лишь за одну десятую секунды до сирены!
Таким образом, Овечкин забросил в регулярных чемпионатах НХЛ 878-й гол. Чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки (894), ему надо еще 17 голов.
— Происходит что-то особенное, — цитирует Тома Уилсона nhl.com. — Его способность обработать шайбу за три секунды до конца и забить за десятую долю секунды… Это потому, что впереди Гретцки, я полагаю. Так что мы продолжим преследовать его.
В этом сезоне на счету Александра уже 25 шайб. С таким количеством голов он проводит уже 19-й сезон в НХЛ, что является вторым результатом в истории после Горди Хоу (20).
У Алексея Протаса девять очков (четыре гола, пять передач) в последних восьми играх. Белорус продолжает улучшать свои личные рекордные показатели.
В 53 матчах сезона Алексей Протас набрал 45 очков (22 гола и 23 паса). Он — второй бомбардир «Вашингтона».
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