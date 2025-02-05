Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МНС Беларуси сказало, когда пассажир может не платить за поездку в такси

МНС Беларуси сказало, в каких случаях пассажир может не платить за поездку в такси.

Источник: Комсомольская правда

МНС Беларуси сказало, когда пассажир может не платить за поездку в такси. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства по налогам и сборам.

В ведомстве напомнили, что одним из важных требований к водителям такси является выдача чека пассажиру. Указанный документ защищает права тех, кто принял решение совершить поездку. По этой причине, если у таксистов не работает (сломалось) или же выключено оборудование и чек они не выдадут по завершению поездки, то у пассажира есть возможность отказаться от поездки или же не платить за нее. Это прописано в законе «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках».

В МНС добавили, что требовать чек пассажир не может в том случае, когда оплатил такси банковской картой.

Ранее Минтранс заявил, что цены на такси в Беларуси стабилизировались.

Кстати, власти Минска сказали, что делать при высоких ценах на такси.

А еще мы писали, что маршруты автобусов, троллейбусов, маршруток в Минске изменятся до конца 2025-го из-за ремонта моста в центре города: «Временная объездная, временный круг».