МНС Беларуси сказало, когда пассажир может не платить за поездку в такси

В ведомстве напомнили, что одним из важных требований к водителям такси является выдача чека пассажиру. Указанный документ защищает права тех, кто принял решение совершить поездку. По этой причине, если у таксистов не работает (сломалось) или же выключено оборудование и чек они не выдадут по завершению поездки, то у пассажира есть возможность отказаться от поездки или же не платить за нее. Это прописано в законе «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках».