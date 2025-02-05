Мэр Омска Сергей Шелест поддержал постановку в рамках проекта «Тут молодежь»

Молодежный театр «Дебютный Антракт» покажет философский спектакль для омичей «ЖиЗнЬ. ИнЬ-ЯнЬ» в рамках проекта «Тут молодежь». Постановка вошла в план мероприятий в 2025 году в новом для Омска статусе молодежной столицы России. 21 февраля состоится творческая встреча с представителями театра.
Инициативу лично поддержал мэр города Сергей Шелест. Мэр города подчеркнул, что проект «Тут молодежь» открыт для всех, кто хочет развиваться и реализовать свои творческие идеи, независимо от профессиональной сферы. Он отметил, что такая площадка поможет творческой молодежи в Омске проявить себя.
«Проект “Тут молодежь” — это важный шаг в поддержке и развитии молодых талантов, создание условий для их самовыражения и профессионального роста. Я рад, что Омск становится местом, где молодые люди могут проявить себя в самых разных сферах, включая искусство, и получить поддержку на всех этапах их творческого пути», — отметил Сергей Шелест" , — прокомментировал инициативу молодежи мэр Омска.
Театр «Дебютный Антракт», созданный энтузиастами в 2019 году, уже успел зарекомендовать себя как экспериментальная площадка для молодых актеров. Новая постановка объединит философские размышления о жизни с современными театральными технологиями.
Подать заявку на участие в проекте можно через онлайн-форму, приобрести билеты на спектакль можно через платформу или в кассах ГЦНТ. Важное новшество — возможность использования Пушкинской карты для посещения спектакля. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (3812)22−44−48 или у координатора проекта Александра Усольцева в социальной сети «ВКонтакте».