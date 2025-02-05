Мэр Омска Сергей Шелест поддержал постановку в рамках проекта «Тут молодежь»

«Проект “Тут молодежь” — это важный шаг в поддержке и развитии молодых талантов, создание условий для их самовыражения и профессионального роста. Я рад, что Омск становится местом, где молодые люди могут проявить себя в самых разных сферах, включая искусство, и получить поддержку на всех этапах их творческого пути», — отметил Сергей Шелест" , — прокомментировал инициативу молодежи мэр Омска.