В аэропорту Волгограда задержали партию часов и бижутерии из Турции

Российский гражданин, прибывший рейсом из Стамбула, попытался провести в своем багаже 24 единицы продукции, предназначенной не для личного пользования. Выбрав «зеленый коридор», он фактически заявил об отсутствии товаров, подлежащих декларированию. Однако при проверке багажа таможенники обнаружили 13 наручных часов различных моделей и 11 ювелирных изделий, среди которых серьги, браслеты, кулоны и колье. Вся продукция была китайского производства и находилась в оригинальных упаковках.