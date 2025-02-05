В аэропорту Волгограда задержали партию часов и бижутерии из Турции

Сотрудники таможни в аэропорту Волгограда пресекли попытку незаконного перемещения партии аксессуаров.
Российский гражданин, прибывший рейсом из Стамбула, попытался провести в своем багаже 24 единицы продукции, предназначенной не для личного пользования. Выбрав «зеленый коридор», он фактически заявил об отсутствии товаров, подлежащих декларированию. Однако при проверке багажа таможенники обнаружили 13 наручных часов различных моделей и 11 ювелирных изделий, среди которых серьги, браслеты, кулоны и колье. Вся продукция была китайского производства и находилась в оригинальных упаковках.
Пассажир утверждал, что приобрел эти товары в качестве подарков для друзей и близких, не подозревая, что они подлежат обязательному декларированию. Однако, как пояснил начальник таможенного поста волгоградского аэропорта Сергей Легкодимов, объем и ассортимент вещей явно указывают на их коммерческое назначение. Пассажир был обязан задекларировать свой груз.
В результате нарушения таможенного законодательства вся продукция была изъята до вынесения решения суда. В отношении нарушителя возбуждено административное производство по статье 16.2 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за сокрытие товаров от таможенного контроля. Теперь ему грозит штраф, а изъятые предметы могут быть конфискованы по решению суда.