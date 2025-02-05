Городские фонтаны начали готовить к новому сезону

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подготовке столичных фонтанов к новому сезону. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Фонтаны по праву считаются визитной карточкой и украшением столицы, есть как традиционные сооружения, так и сухие, плавающие, музыкальные и светодинамические. Обычно запускаем фонтаны в конце апреля, поэтому уже в полном объеме приступили к проведению подготовительных мероприятий», — отметил Петр Бирюков.
Специалисты проверили конструкции, которые находятся под землей и в коллекторах сооружений. Сейчас эксперты проводят плановый ремонт электромеханического оборудования и подводной подсветки, систем управления и автоматики всех коммуникаций. Также уделяется внимание диагностике гидравлики. В порядок приводят насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, проверяют системы вентиляции и отопления помещений насосных станций.
Когда погода в столице будет стабильно держаться на отметке выше нуля, фонтаны расконсервируют, промоют специальным шампунем, отрегулируют форсунки и проверят лампы внешней подсветки. При необходимости приведут в порядок облицовку чаш и парапетов.