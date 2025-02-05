Городские фонтаны начали готовить к новому сезону

«Фонтаны по праву считаются визитной карточкой и украшением столицы, есть как традиционные сооружения, так и сухие, плавающие, музыкальные и светодинамические. Обычно запускаем фонтаны в конце апреля, поэтому уже в полном объеме приступили к проведению подготовительных мероприятий», — отметил Петр Бирюков.