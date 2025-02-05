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В Новосибирске создадут базу данных на тысячи геологических образцов

В пресс-службе Новосибирского государственного университета сообщили, что благодаря этому ученые смогут работать с редкими образцами горной породы.

НОВОСИБИРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Новосибирский государственный университет (НГУ) до конца года запустит базу, состоящую из около 5−6 тыс. минералогических и палеонтологических образцов. Благодаря этому ученые смогут работать с редкими образцами горной породы, сообщили в пресс-службе вуза.

«На сегодняшний день в базе данных содержатся сведения о более чем трех тысячах образцов. Планируется, что на сайте на начальном этапе будет порядка пяти-шести тыс. образцов. В дальнейшем база данных будет пополняться, общее количество образцов, которые будут в ней представлены, может в будущем достигать 20−30 тысяч», — сообщили в вузе.

Как рассказали в университете, ученые смогут получать образцы, которые им нужны для проведения исследований, и работать с редкими образцами горной породы. «Таким образом, наличие базы данных в определенном смысле облегчает работу ученых, так как вся информация будет собрана в одном месте в наглядном виде», — отметили в НГУ.

Каждый объект в базе содержит описание и мультимедийную информацию — фото, видео, презентацию. Над созданием программного продукта работает новосибирская IT-компания «Дата Ист».

В пресс-службе добавили, что использование базы данных будет также актуально для педагогов. «Узнав о нас, они смогут обратиться к НОЦ “Эволюция Земли” с заявкой на учебные минералогические коллекции, где были бы представлены, например, часто встречающиеся в нашем регионе минералы и горные породы, либо образцы, необходимые для освоения учебных программ по географии и химии», — цитирует пресс-служба научного сотрудника НОЦ «Эволюция Земли» Ольгу Хохрякову.