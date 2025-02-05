В Новосибирске создадут базу данных на тысячи геологических образцов

В пресс-службе добавили, что использование базы данных будет также актуально для педагогов. «Узнав о нас, они смогут обратиться к НОЦ “Эволюция Земли” с заявкой на учебные минералогические коллекции, где были бы представлены, например, часто встречающиеся в нашем регионе минералы и горные породы, либо образцы, необходимые для освоения учебных программ по географии и химии», — цитирует пресс-служба научного сотрудника НОЦ «Эволюция Земли» Ольгу Хохрякову.