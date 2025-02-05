Специальный налоговый режим действует в Иркутской области с 2025 года

В Иркутской области с 1 января 2025 действует специальный налоговый режим, при котором отчетность практически отменяется, а налоги рассчитываются автоматически.
Как стало известно КП-Иркутск, в эксперименте могут поучаствовать все субъекты России. На сегодняшний день этот режим ввели еще в четырех регионах Сибири: Новосибирская, Кемеровская, Омская области и Республика Хакасия. С начала февраля заявление о переходе подали 838 плательщиков.
Отметим, в Приангарье упрощенной системой налогообложения воспользовались 184 бизнесмена. Организации, индивидуальные предприниматели и самозанятые могут принять участие в пилотном проекте с первого числа любого месяца.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что специалисты изучат доходы населения Иркутской области. Первый опрос пройдет с 5 по 20 февраля, в нем примут участие 720 многодетных семей.