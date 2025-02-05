Специальный налоговый режим действует в Иркутской области с 2025 года

Как стало известно КП-Иркутск, в эксперименте могут поучаствовать все субъекты России. На сегодняшний день этот режим ввели еще в четырех регионах Сибири: Новосибирская, Кемеровская, Омская области и Республика Хакасия. С начала февраля заявление о переходе подали 838 плательщиков.