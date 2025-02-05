«Мало кому захочется платить сумасшедшие 5 — 7 рублей за километр». Минтранс сказал про участившиеся случаи завышенных тарифов на такси в Беларуси

В ведомстве обратили внимание на то, что увеличилось количество случаев перевозки пассажиров на такси по завышенным тарифам. Речь идет о поездках «от борта». Говорится, что в том случае, если в салоне автомобиля такси на видном месте отсутствует визитная карточка водителя, контентная информация о перевозчике, все тарифы (за один километр дней и ночью, за пределами города и так далее), «то к законности такой поездки возникают вопросы».