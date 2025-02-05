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«Мало кому захочется платить сумасшедшие 5 — 7 рублей за километр». Минтранс сказал про участившиеся случаи завышенных тарифов на такси в Беларуси

Минтранс высказался о завышенных тарифах на такси в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Минтранс высказался о завышенных тарифах на такси в Беларуси. Подробности сообщили sb.by в Министерстве транспорта и коммуникаций.

В ведомстве обратили внимание на то, что увеличилось количество случаев перевозки пассажиров на такси по завышенным тарифам. Речь идет о поездках «от борта». Говорится, что в том случае, если в салоне автомобиля такси на видном месте отсутствует визитная карточка водителя, контентная информация о перевозчике, все тарифы (за один километр дней и ночью, за пределами города и так далее), «то к законности такой поездки возникают вопросы».

Минтранс советует белорусам, заказывая машину «от борта» спрашивать у водителя примерную стоимость поездки в рублях.

«Фразы “по счетчику”, “по тарифам” — это сигнал: вас вводят в заблуждение. Мало кому захочется платить сумасшедшие 5 — 7 рублей за километр, но такое иногда все еще бывает», — обратили внимание в ведомстве.

Ранее МНС Беларуси сказало, когда пассажир может не платить за поездку в такси.

Кстати, маршруты автобусов, троллейбусов, маршруток в Минске изменятся до конца 2025-го из-за ремонта моста в центре города: «Временная объездная, временный круг».

Кроме того, власти Минска сказали, что делать при высоких ценах на такси.