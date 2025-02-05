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В Казахстане закрыли четыре республиканские трассы

В связи с ухудшением погодных условий метель, ограничение видимости, боковой ветер ограничение видимости закрыты 4 участков автодорог.

Источник: QazAvtoJol

В связи с ухудшением погодных условий метель, ограничение видимости, боковой ветер ограничение видимости закрыты 4 участков автодорог республиканского значения, передает DKnews.kz.

Область Жетісу

«Ушарал-Достык-гр. КНР» с. Коктума — ст. Достык «Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск Шемонаиха — граница РФ» уч. г. Ушарал-гр. Абайской области.

Область Абай

«Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз» уч. пов. на с. Кайнар-с. Баршатас «Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск Шемонаиха-гр. РФ» уч. гр. области Жетісу пов с. Таскескен.

В целях предупреждения населения осуществлена рассылка СМС-сообщения об ухудшении погодных условий, посредством мобильного приложения «Дармен».