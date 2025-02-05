В Казахстане закрыли четыре республиканские трассы

В связи с ухудшением погодных условий метель, ограничение видимости, боковой ветер ограничение видимости закрыты 4 участков автодорог республиканского значения, передает DKnews.kz.
Область Жетісу
«Ушарал-Достык-гр. КНР» с. Коктума — ст. Достык «Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск Шемонаиха — граница РФ» уч. г. Ушарал-гр. Абайской области.
Область Абай
«Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз» уч. пов. на с. Кайнар-с. Баршатас «Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск Шемонаиха-гр. РФ» уч. гр. области Жетісу пов с. Таскескен.
В целях предупреждения населения осуществлена рассылка СМС-сообщения об ухудшении погодных условий, посредством мобильного приложения «Дармен».