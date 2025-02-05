В Казахстане закрыли четыре республиканские трассы

«Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз» уч. пов. на с. Кайнар-с. Баршатас «Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск Шемонаиха-гр. РФ» уч. гр. области Жетісу пов с. Таскескен.