С 10 февраля в Ростове введут ограничения движения на четырех улицах

Отмечается, что до 31 марта нельзя будет проехать по ул. Сарьяна на пересечении с 39-й Линией и 37-й Линией, а также по ул. 2-й Пролетарской на пересечении с 39-й Линией и 43-й Линией. На участках будут идти работы на подземных коммуникациях.