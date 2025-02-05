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С 10 февраля в Ростове введут ограничения движения на четырех улицах

Ростовская область, 5 февраля 2025. DON24.RU. С 10 февраля в донской столице введут ограничения движения на четырех улицах. Об этом сообщает департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Отмечается, что до 31 марта нельзя будет проехать по ул. Сарьяна на пересечении с 39-й Линией и 37-й Линией, а также по ул. 2-й Пролетарской на пересечении с 39-й Линией и 43-й Линией. На участках будут идти работы на подземных коммуникациях.

«В связи с производством работ на подземных коммуникациях (канализация) будет ограничено движение транспортных средств по ул. Текучева на участке от строения № 382Б до строения № 378 с 10 февраля по 20 июня», — добавили в ведомстве.

Кроме того, в районе ул. Береговой, 17/1, будет частично ограничено движение транспорта по пер. Островского вдоль строения № 1, а также прекращено движение пешеходов по пешеходному переходу на ул. Береговой с западной стороны пересечения с пер. Островского до 31 июля. По адресу: ул. Береговая, 17/1, будут идти строительно-монтажные работы.

Ранее писали, что в Миллерове будет перекрыт проезд по мосту на пересечении ул. Нахимова и ул. Квартал ДСХТ.