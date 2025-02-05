На «Новогоднюю Казань» подана 241 заявка — рекордное количество для конкурса

В этом году на конкурс лучшего новогоднего оформления среди представителей индустрии гостеприимства «Новогодняя Казань» подали рекордное количество заявок — 241. Участие в конкурсе приняли отели, рестораны, кафе, музеи и развлекательные комплексы. Итоги подведут во второй половине месяца, не позднее 28 февраля.
Победителей определят в пяти номинациях: «Лучшее новогоднее оформление здания — выбор горожан», «Лучшее новогоднее оформление здания — выбор экспертного жюри», «Лучшее внутреннее новогоднее оформление — выбор горожан», «Лучшее внутреннее новогоднее оформление — выбор экспертного жюри» и «Лучшая фоторабота о зимней Казани — выбор экспертного жюри». Оценка проводится как экспертным жюри, так и путем открытого голосования.
Жители могут отдать свой голос за лучшее новогоднее оформление здания и внутреннее украшение помещений до 11 февраля, сообщили в комитете по развитию туризма.
В состав жюри вошли главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина, главный художник города Жанна Белицкая и главы администраций районов. Победителей наградят дипломами мэра и памятными подарками от спонсоров конкурса. Участники, занявшие первое место в номинациях, связанных с выбором экспертного жюри, получат денежные призы в размере 50 тыс. рублей. Также лучшие идеи по праздничному оформлению опубликуют в социальных сетях комитета по развитию туризма.