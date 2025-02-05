На «Новогоднюю Казань» подана 241 заявка — рекордное количество для конкурса

В состав жюри вошли главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина, главный художник города Жанна Белицкая и главы администраций районов. Победителей наградят дипломами мэра и памятными подарками от спонсоров конкурса. Участники, занявшие первое место в номинациях, связанных с выбором экспертного жюри, получат денежные призы в размере 50 тыс. рублей. Также лучшие идеи по праздничному оформлению опубликуют в социальных сетях комитета по развитию туризма.