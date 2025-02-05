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Жителей Ростова предупредили о проблемах с вывозом мусора из-за непогоды

Непогода повлияла на вывоз мусора в Ростове-на-Дону и Мясниковском районе.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Ростова-на-Дону и Мясниковского района Ростовской области предупредили о возможных перебоях с вывозом мусора из-за непогоды. Оповещение опубликовал региональный оператор, назначенный с 1 февраля.

В компании пояснили, что сложности могут появиться из-за снегопадов, наледи и упавших деревьев. В таких условиях обычно ухудшается проходимость транспорта.

— Будут пересмотрены маршруты и перестроен режим вывоза ТКО. Направили письма в администрации с просьбой обеспечить подъезд к местам накопления ТКО, — сообщает региональный оператор.

Напомним, зимняя непогода пришла в регион в ночь на 4 февраля. К утру 4 февраля выпала примерно треть от месячной нормы осадков. Сегодня, 5 февраля, существенных осадков не ожидается, но сохранится гололедица. Днем в донской столице будет от 0 до −2 градусов.

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