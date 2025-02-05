Жителей Ростова предупредили о проблемах с вывозом мусора из-за непогоды

Напомним, зимняя непогода пришла в регион в ночь на 4 февраля. К утру 4 февраля выпала примерно треть от месячной нормы осадков. Сегодня, 5 февраля, существенных осадков не ожидается, но сохранится гололедица. Днем в донской столице будет от 0 до −2 градусов.