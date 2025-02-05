Жителей Ростова предупредили о проблемах с вывозом мусора из-за непогоды

Жителей Ростова-на-Дону и Мясниковского района Ростовской области предупредили о возможных перебоях с вывозом мусора из-за непогоды. Оповещение опубликовал региональный оператор, назначенный с 1 февраля.
В компании пояснили, что сложности могут появиться из-за снегопадов, наледи и упавших деревьев. В таких условиях обычно ухудшается проходимость транспорта.
— Будут пересмотрены маршруты и перестроен режим вывоза ТКО. Направили письма в администрации с просьбой обеспечить подъезд к местам накопления ТКО, — сообщает региональный оператор.
Напомним, зимняя непогода пришла в регион в ночь на 4 февраля. К утру 4 февраля выпала примерно треть от месячной нормы осадков. Сегодня, 5 февраля, существенных осадков не ожидается, но сохранится гололедица. Днем в донской столице будет от 0 до −2 градусов.