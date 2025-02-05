На проспекте и двух улицах Воронежа на шесть часов отключат воду 6 февраля

В четверг, 6 февраля, в домах № 126 и 128 по улице Урицкого в Воронеже трубу диаметром 100 мм будут подключать к водопроводу диаметром 150 мм. Об этом сообщает пресс-служба РВК-Воронеж сегодня, 5 февраля.