На проспекте и двух улицах Воронежа на шесть часов отключат воду 6 февраля

В четверг, 6 февраля, в домах № 126 и 128 по улице Урицкого в Воронеже трубу диаметром 100 мм будут подключать к водопроводу диаметром 150 мм. Об этом сообщает пресс-служба РВК-Воронеж сегодня, 5 февраля.
Из-за этого с 10:00 до 16:00 не будет холодной воды у жителей 11-ти домов:
— №№ 6, 8 по Московскому проспекту;
— №№ 124, 126, 128 по улице Урицкого;
— №№ 51, 53, 55, 69, 71, 73 по улице Варейкиса.
Напомним, после отключения вода на некоторое время может изменить цвет.
— Куда важнее, что сама по себе вода по биологическому и химическому составу не несет никакой угрозы, — уточнили в водоканале.