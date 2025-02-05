Вода в двух селах Крыма временно станет непригодной для питья

«Уважаемые жители сел Новопокровка и Мускатное! Джанкойский филиал сообщает, что 7 февраля с 10:00 до 16:00 в ваших населенных пунктах будет производиться дезинфекция сетей водоснабжения. В указанный период вода к употреблению непригодна», — говорится в сообщении.
На предприятии порекомендовали гражданам сделать запасы питьевой воды.
Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщал, что свыше 800 млн рублей потратят на модернизацию системы водоснабжения в Крыму в этом году. Потери воды в сетях водоснабжения Крыма благодаря ремонту и прокладке новых труб в рамках различных программ удалось уменьшить до 40%, и эти работы продолжаются, сообщал ранее генеральный директор «Воды Крыма» Максим Новик.