Пограничники предупредили о стрельбах в феврале 2025 года в Беларуси. Информацию сообщили в пресс-службе Пинского пограничного отряда.
Говорится, что на протяжении всего февраля 2025 года с понедельника по пятницу в период с 09.00 до 22.00 на войсковом стрельбище, расположенном неподалеку от населенного пункта Выжловичи, будут проводиться учебные стрельбы.
В ведомстве обратили внимание на то, что опасной окажется зона, протяженность которой составляет 3900 метров от северо-западной окраины названного населенного пункта и далее в северо-западном направлении на ширину 2390 метров.
«Во избежание несчастных случаев нахождение на данной территории в указанное время строго запрещено», — заявили в Пинском пограничном отряде.
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