В башкирском Белорецке из-за ремонтных работ начались перебои с водоснабжением

В Белорецке наблюдаются перебои с водоснабжением. Как пояснили в администрации города, коммунальные неудобства могут быть связаны с сокращением объемов воды в водоносных слоях Катайского водозабора и ремонтом.
Власти Белорецка обратились к местным жителям с просьбой сделать запасы воды из колонок. Также в микрорайонах Нижнее селение и Октябрьский, поселке Косогорный будет организован подвоз воды.
Нормальный напор и стабилизации ситуации ожидают после седьмого февраля.
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