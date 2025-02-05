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В башкирском Белорецке из-за ремонтных работ начались перебои с водоснабжением

С 4 февраля в городе наблюдается ухудшение ситуации с холодным водоснабжением.

Источник: Комсомольская правда

В Белорецке наблюдаются перебои с водоснабжением. Как пояснили в администрации города, коммунальные неудобства могут быть связаны с сокращением объемов воды в водоносных слоях Катайского водозабора и ремонтом.

Власти Белорецка обратились к местным жителям с просьбой сделать запасы воды из колонок. Также в микрорайонах Нижнее селение и Октябрьский, поселке Косогорный будет организован подвоз воды.

Нормальный напор и стабилизации ситуации ожидают после седьмого февраля.

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