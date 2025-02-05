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В Роспотребнадзоре рассказали, где в Красноярском крае будет много клещей

В Красноярском крае численность клещей в 2025 году останется на среднемноголетнем уровне.

Источник: РИА "Новости"

По прогнозам Роспотребнадзора, в Красноярском крае численность клещей в 2025 году останется на среднемноголетнем уровне.

Однако отмечается, что в Красноярске, Шарыпове и Лесосибирске количество таёжных клещей может незначительно снизится. А вот в Минусинске и Иланском районе, наоборот, их число возрастёт.

А степные клещи будут реже встречаться в Канске и его окрестностях. Но в Минусинске встречи с членистоногими возрастут.

Первые клещи в этом году проснутся уже в конце марта или начале апреля. Как отмечают в Роспотребнадзоре, обычно в этот период их обнаруживают на питомцах.

Специалисты напоминают, что клещи являются переносчиками опасных инфекций: энцефалита, боррелиоза, анаплазмоза, эрлихиоза и сибирского клещевого тифа. Поэтому уже лучше сейчас поставить прививку, рекомендуют в Роспотребнадзоре.

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