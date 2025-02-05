В Нижнем Тагиле началась подготовка к пожароопасному сезону

В Нижнем Тагиле стартовала подготовка к весенне-летнему пожароопасному сезону 2025 года. Соответствующее совещание провел глава города Владислав Пинаев.
— Прошлый год показал, что благодаря совместной работе структур, муниципальный округ Нижний Тагил стал одним из самых безопасных мест в регионе. Здесь сильных очагов возгорания не фиксировалось, — заявил начальник девятого пожарно-спасательного отряда Денис Гашков.
В ходе рабочего совещания было решено провести мероприятия по профилактике лесных пожаров. Так, на начало апреля запланированы учения пожарных дружин, а после схода снега будет проведена ревизия минерализованных полос, которые опахали в 2024 году.
Внимание уделили и безопасности сельских населенных пунктов. Сообщается, что в первом квартале текущего года в поселке Волчевка начнется строительство двух пожарных резервуаров — также резервуары должны будут появиться в поселках Канава, Чауж, Антоновский.