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В Нижнем Тагиле началась подготовка к пожароопасному сезону

В Нижнем Тагиле прошло совещание, посвященное подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Тагиле стартовала подготовка к весенне-летнему пожароопасному сезону 2025 года. Соответствующее совещание провел глава города Владислав Пинаев.

— Прошлый год показал, что благодаря совместной работе структур, муниципальный округ Нижний Тагил стал одним из самых безопасных мест в регионе. Здесь сильных очагов возгорания не фиксировалось, — заявил начальник девятого пожарно-спасательного отряда Денис Гашков.

В ходе рабочего совещания было решено провести мероприятия по профилактике лесных пожаров. Так, на начало апреля запланированы учения пожарных дружин, а после схода снега будет проведена ревизия минерализованных полос, которые опахали в 2024 году.

Внимание уделили и безопасности сельских населенных пунктов. Сообщается, что в первом квартале текущего года в поселке Волчевка начнется строительство двух пожарных резервуаров — также резервуары должны будут появиться в поселках Канава, Чауж, Антоновский.

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