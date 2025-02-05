Техническая готовность ФОКа в Сормове составляет 12%

Такую информацию НИА «Нижний Новгород» предоставили в министерстве спорта Нижегородской области. Как пояснили в ведомстве, на объекте выполнены работы по устройству фундаментной плиты, ведётся оформление документации для подключения электросетей. Предварительный срок завершения строительства сормовского ФОКа — второе полугодие 2025 года. Минспорта региона в ближайшее время проведет дополнительное совещание с концессионером и представителями подрядных организаций с целью определения мер, необходимых для обеспечения своевременного завершения строительства. В 2024 году объем средств перечисленный концессионеру согласно заявкам составил 232,8 млн рублей.