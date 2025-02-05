35-градусные морозы надвигаются на Казахстан

Согласно прогнозу, в ближайшие три дня на большей части республики под влиянием обширного антициклона ожидается погода без осадков.
Весь период в Акмолинской области, с 8 февраля на севере, северо-западе, юге страны погоду будут формировать атмосферные фронтальные разделы, ожидается небольшой снег с низовой метелью, в южных регионах прогнозируются осадки в виде дождя и снега. По Казахстану ожидается туман, усиление ветра.
«Ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью на западе до минус 10−15 градусов, на северо-западе до минус 17−25 градусов, на севере, в центре до 17−28 градусов, на востоке страны до минус 18−35 градусов», — говорится в сообщении.
Ранее синоптики представили прогноз погоды в Казахстане на февраль. Отмечается, что февраль в Казахстане ожидается с сильными перепадами температуры: от сильных морозов до +15 тепла.