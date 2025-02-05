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35-градусные морозы надвигаются на Казахстан

Синоптики Казгидромета сделали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане 6, 7 и 8 февраля, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сейчас в Ричмонде: +4° 4 м/с 52% 768 мм рт. ст. +6°

Согласно прогнозу, в ближайшие три дня на большей части республики под влиянием обширного антициклона ожидается погода без осадков.

Весь период в Акмолинской области, с 8 февраля на севере, северо-западе, юге страны погоду будут формировать атмосферные фронтальные разделы, ожидается небольшой снег с низовой метелью, в южных регионах прогнозируются осадки в виде дождя и снега. По Казахстану ожидается туман, усиление ветра.

«Ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью на западе до минус 10−15 градусов, на северо-западе до минус 17−25 градусов, на севере, в центре до 17−28 градусов, на востоке страны до минус 18−35 градусов», — говорится в сообщении.

Ранее синоптики представили прогноз погоды в Казахстане на февраль. Отмечается, что февраль в Казахстане ожидается с сильными перепадами температуры: от сильных морозов до +15 тепла.