35-градусные морозы надвигаются на Казахстан

Весь период в Акмолинской области, с 8 февраля на севере, северо-западе, юге страны погоду будут формировать атмосферные фронтальные разделы, ожидается небольшой снег с низовой метелью, в южных регионах прогнозируются осадки в виде дождя и снега. По Казахстану ожидается туман, усиление ветра.