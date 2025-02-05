Госэкспертиза одобрила капремонт улицы Орудийной в Калининграде

В 2022 году сообщалась о планах отремонтировать Орудийную. Власти искали проектировщика, который должен был подготовить документацию для предстоящих работ. Речь об участке улицы протяженностью более километра. За подготовку проекта капремонта готовы были заплатить 13 млн рублей.