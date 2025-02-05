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Госэкспертиза одобрила капремонт улицы Орудийной в Калининграде

Работы пройдёт на участке от Аэропортной до границ города.

Источник: РИА "Новости"

Экспертам понравился проект капремонта улицы Орудийной в Калининграде. Информация опубликована на сайте ГИС ЕГРЗ.

«Капитальный ремонт ул. Орудийная от ул. Аэропортная до границ городского округа “Город Калининград”», — так обозначен объект работ.

Проект прошёл государственную экспертизу. Специалисты выдали положительное заключение.

В 2022 году сообщалась о планах отремонтировать Орудийную. Власти искали проектировщика, который должен был подготовить документацию для предстоящих работ. Речь об участке улицы протяженностью более километра. За подготовку проекта капремонта готовы были заплатить 13 млн рублей.

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