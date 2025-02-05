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32 протокола за несвоевременную уборку снега составили в Ростовской области

В Ростовской области несколько организации и УК оштрафуют за некачественную уборку снега.
Источник: Комсомольская правда

С момента ухудшения погоды в Ростовской области выявили более 120 нарушений, связанных с некачественной расчисткой снега. Об этом сообщили в административной инспекции региона.

Уведомления о составлении административных протоколов направили 32 должностным и юридическим лицам. Больше всего случаев ненадлежащей уборки зафиксировали в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, Аксайском и Красносулинском районах.

На нарушении поймали девять предприятий, а также ряд управляющих компаний и подрядных организаций. Кроме того, неудовлетворительную уборку отметили на территории нескольких образовательных учреждений и детских садов Новошахтинска и Красного Сулина.

Напомним, штраф за несвоевременную уборку снега и наледи для физлиц составляет до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — до 30 тысяч рублей, для юрлиц — до 70 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма штрафа увеличивается.