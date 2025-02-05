32 протокола за несвоевременную уборку снега составили в Ростовской области

Напомним, штраф за несвоевременную уборку снега и наледи для физлиц составляет до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — до 30 тысяч рублей, для юрлиц — до 70 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма штрафа увеличивается.