Столица РТ готовится к всероссийской гонке «Лыжня России»: до старта остаются считанные дни

Участникам соревнования до 7 февраля будут выдавать стартовые комплекты, включающие номерной знак и шапку с логотипом. Получить их можно в пресс-центре Центрального стадиона. Мандатная комиссия работает с 10:00 до 19:00. Для регистрации нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, и медицинскую справку.