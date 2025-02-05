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Столица РТ готовится к всероссийской гонке «Лыжня России»: до старта остаются считанные дни

Стала известна программа спортивного мероприятия.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В столице Татарстана 8 февраля стартует 43-й всероссийский марафон «Лыжня России». Забеги в этом году запланированы на трех площадках.

Участникам соревнования до 7 февраля будут выдавать стартовые комплекты, включающие номерной знак и шапку с логотипом. Получить их можно в пресс-центре Центрального стадиона. Мандатная комиссия работает с 10:00 до 19:00. Для регистрации нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, и медицинскую справку.

Программа спортивного события уже известна. Для проведения гонок выбраны три локации:

Стадион «Локомотив».

с 9:00 до 10:00 — регистрация и выдача стартовых пакетов участникам.

10:20 — старт забега спортсменов на 5 км.

11:00 — старт забега спортсменов на 10 км.

11:40 — забег ветеранов спорта и жизнелюбов (ретро-забег).

12:00 — торжественная церемония открытия соревнований забег защитников Родины, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне благотворительный забег руководителей старт массового забега.

Горкинско-Ометьевский лес.

с 9.00 до 10.00 — регистрация и выдача стартовых пакетов участникам.

10:00 — забег семей СВО.

10:15 — спартакиада по лыжным гонкам среди работников образования Вахитовского и Приволжского районов.

10:30 — официальная церемония открытия «Лыжни России-2025» благотворительный забег руководителей предприятий и организаций забеги жизнелюбов Вахитовского и Приволжского районов массовый забег.

Березовая роща ЖК «Дербышки».

с 9:00 до 10:00 — регистрация участников.

10:00 — официальная церемония открытия семейный забег (родители и ребенок до 12 лет) забег ветеранов и пенсионеров района забег в рамках спартакиады «Добрый Советский» среди предприятий и организаций Советского района массовый забег.

Напоминаем: чтобы принять участие в забеге, необходимо подать заявку на портале госуслуг. Для этого в личном кабинете требуется ввести в строку поиска словосочетание «Лыжня России» и записаться, подтвердив наличие допуска от врача.