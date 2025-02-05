Приставы искали должников на дорогах Калининграда

Собственники автомобилей с долгами имеют задолженности по кредитам от 35 до 700 тысяч рублей, а также должны оплатить исполнительский сбор. В отношении всех транспортных средств были составлены акты описи и ареста, а имущество передано на ответственное хранение владельцам.