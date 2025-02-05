Приставы искали должников на дорогах Калининграда

Госавтоинспекторы останавливали транспортные средства и проверяли собственников на наличие задолженностей.
В ходе рейда было проверено 15 автомобилей, из которых 4 оказались должниками.
Собственники автомобилей с долгами имеют задолженности по кредитам от 35 до 700 тысяч рублей, а также должны оплатить исполнительский сбор. В отношении всех транспортных средств были составлены акты описи и ареста, а имущество передано на ответственное хранение владельцам.
Ограничения с транспортных средств будут сняты только после погашения задолженности в течение 10 дней.