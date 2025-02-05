Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приставы искали должников на дорогах Калининграда

Калининградские приставы и Госавтоинспекция провели совместный рейд для выявления должников на дорогах: мобильный офис УФССП использовал камеры видеонаблюдения для отслеживания автомобилей с долгами.

Источник: Янтарный край

Госавтоинспекторы останавливали транспортные средства и проверяли собственников на наличие задолженностей.

В ходе рейда было проверено 15 автомобилей, из которых 4 оказались должниками.

Собственники автомобилей с долгами имеют задолженности по кредитам от 35 до 700 тысяч рублей, а также должны оплатить исполнительский сбор. В отношении всех транспортных средств были составлены акты описи и ареста, а имущество передано на ответственное хранение владельцам.

Ограничения с транспортных средств будут сняты только после погашения задолженности в течение 10 дней.