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Полицейские стали донорами крови и костного мозга в Иркутске

Доброе дело совершили инспекторы ДПС.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Полицейские посетили Иркутскую областную станцию переливания крови и стали донорами. Доброе и полезное дело совершил личный состав отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Иркутское». Некоторые из инспекторов вступили в Национальный Регистр доноров костного мозга.

— Перед самой процедурой сотрудники полиции прошли все необходимые меры: зарегистрировались, побывали у терапевта, определили группу крови в лаборатории и только после этого были допущены в зал, где проходит забор крови, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Среди полицейских нашлись и постоянные доноры. Они признаются, что нередко становятся свидетелями человеческих травм и смертей, что также напоминает о важности сдачи крови для тех, кто в этом нуждается.