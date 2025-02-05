Полицейские стали донорами крови и костного мозга в Иркутске

— Перед самой процедурой сотрудники полиции прошли все необходимые меры: зарегистрировались, побывали у терапевта, определили группу крови в лаборатории и только после этого были допущены в зал, где проходит забор крови, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.