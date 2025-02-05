Госкомитет объяснил, зачем белорусы несут почечные камни судмедэкспертам

Сообщается, что чаще всего белорусы узнают о возможности проведения экспертизы в момент стационарного лечения в учреждении здравоохранения. В пресс-службе сообщили, что недавно у мужчины после операции из почек извлекли камень. Хирург посоветовал ему обратиться к судмедэкспертам для проведения исследования химического состава камня, чтобы предупредить рецидив в дальнейшем. Мужчина так и поступил.