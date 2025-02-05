Госкомитет объяснил, зачем белорусы несут почечные камни судмедэкспертам. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
В ведомстве обратили внимание на то, что в управлении лабораторных исследований вещественных доказательств биологического характера Госкомитета судебных экспертиз по Гродненской области на протяжении нескольких лет проводятся экспертизы, касающиеся определения химического состава камней у белорусов, которые страдают мочекаменной болезнью. Данные исследования проводятся по заявлениям на договорной основе. Они востребованы среди белорусов.
«Для того, чтобы узнать состав почечных камней, в управление ГКСЭ по Гродненской области обращаются не только жители Гродненщины, а также граждане из других регионов страны», -уточнили в ГКСЭ.
Сообщается, что чаще всего белорусы узнают о возможности проведения экспертизы в момент стационарного лечения в учреждении здравоохранения. В пресс-службе сообщили, что недавно у мужчины после операции из почек извлекли камень. Хирург посоветовал ему обратиться к судмедэкспертам для проведения исследования химического состава камня, чтобы предупредить рецидив в дальнейшем. Мужчина так и поступил.
Эксперты подчеркивает, что информация про химсостав камня даст возможность врачу-урологу уточнить причину его возникновения, а также помочь в назначении эффективного лечения и скорректировать рацион питания.
Сказано, что на экспертизу приносят почечные камни, камни мочеточника и мочевого пузыря, которые вышли естественным путем или же удаленные хирургически. В ГКСЭ отмечают, что срок активности хранения камня значения не имеет.
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