В Краснодаре изменилось движение пяти трамваев из-за поломки. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «КТТУ».
Движение составов № 3, 6, 7, 11 и 21 остановилось в районе пересечения улиц Кирова и Пашковской по направлению к ЦКР. Причиной стала техническая неисправность трамвая.
Чтобы транспорт не простаивал, трамваи временно пустили по другим маршрутам. Так, трамваи № 3 и 21 следуют от улицы Дмитриевская Дамба через улицу Димитрова. Составы № 6 и 7 двигаются через улицу Декабристов.
Трамваи № 11 следуют от Кооперативного рынка через улицу Индустриальную.
Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездки. О возобновлении движения по обычным маршрутам сообщат дополнительно.