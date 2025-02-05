В Краснодаре изменилось движение пяти трамваев из-за поломки

Чтобы транспорт не простаивал, трамваи временно пустили по другим маршрутам. Так, трамваи № 3 и 21 следуют от улицы Дмитриевская Дамба через улицу Димитрова. Составы № 6 и 7 двигаются через улицу Декабристов.