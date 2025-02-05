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В Краснодаре изменилось движение пяти трамваев из-за поломки

Движение пяти трамваев в Краснодаре изменилось из-за поломки состава на пересечении Кирова и Пашковской.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре изменилось движение пяти трамваев из-за поломки. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «КТТУ».

Движение составов № 3, 6, 7, 11 и 21 остановилось в районе пересечения улиц Кирова и Пашковской по направлению к ЦКР. Причиной стала техническая неисправность трамвая.

Чтобы транспорт не простаивал, трамваи временно пустили по другим маршрутам. Так, трамваи № 3 и 21 следуют от улицы Дмитриевская Дамба через улицу Димитрова. Составы № 6 и 7 двигаются через улицу Декабристов.

Трамваи № 11 следуют от Кооперативного рынка через улицу Индустриальную.

Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездки. О возобновлении движения по обычным маршрутам сообщат дополнительно.