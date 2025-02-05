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Стало известно, кто назначен Байкало-Ангарским транспортным прокурором

Константин Галинецкий назначен Байкало-Ангарским транспортным прокурором.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Приказом Генерального прокурора России Константин Галинецкий назначен Байкало-Ангарским транспортным прокурором. Ранее младший советник юстиции занимал пост заместителя Нижнеудинского транспортного прокурора, сообщают в ведомстве.

Константин Галинецкий назначен Байкало-Ангарским транспортным прокурором.

Константин Леонидович родился в поселке Янчукан Северо-Байкальского района Бурятской АССР в 1990 году. В 2013-м окончил Сибирскую академию права, экономики и управления по специальности юриспруденция. С того момента началась карьера в органах. Работал в Восточно-Сибирской, Южной транспортных прокуратурах, с 2022 года занимал должности заместителя Борзинского и Нижнеудинского транспортных прокуроров.

Константин Галинецкий назначен Байкало-Ангарским транспортным прокурором, 5 февраля 2025 года его представили коллективу и руководителям поднадзорных органов.