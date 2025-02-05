Стало известно, кто назначен Байкало-Ангарским транспортным прокурором

Константин Леонидович родился в поселке Янчукан Северо-Байкальского района Бурятской АССР в 1990 году. В 2013-м окончил Сибирскую академию права, экономики и управления по специальности юриспруденция. С того момента началась карьера в органах. Работал в Восточно-Сибирской, Южной транспортных прокуратурах, с 2022 года занимал должности заместителя Борзинского и Нижнеудинского транспортных прокуроров.