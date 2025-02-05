Молдова рискует превратиться в пустыню: За последние годы в стране родилось на 60 тысяч человек меньше, чем умерло

За последние 10 лет в Молдове родилось на 60 000 человек меньше, чем умерло. Из общего сокращения численности населения по итогам предыдущей переписи в 400 тыс. человек 340 тыс. эмигрировали, а остальных просто больше нет из-за низкой рождаемости.