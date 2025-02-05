Молдова рискует превратиться в пустыню: За последние годы в стране родилось на 60 тысяч человек меньше, чем умерло

За последние 200 лет на территории Молдовы проводилось 12 официальных переписей населения. Однако только сейчас, впервые между двумя переписями, мы наблюдаем сокращение численности населения, обусловленное не только миграцией, но и отрицательным естественным приростом.
За последние 10 лет в Молдове родилось на 60 000 человек меньше, чем умерло. Из общего сокращения численности населения по итогам предыдущей переписи в 400 тыс. человек 340 тыс. эмигрировали, а остальных просто больше нет из-за низкой рождаемости.
Это печальный первый факт, но также и тревожный сигнал: если эта тенденция сохранится, то даже без учета эмиграции население Молдовы в ближайшие годы будет стремительно сокращаться, пишет экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.
Такими темпами Молдова скоро превратится в пустыню…