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В Калининградской области скончался адвокат Андрей Фирсиков

Член палаты работал в юридических консультациях Калининграда, Славска и Советска.

В Калининградской области скончался адвокат Андрей Фирсиков. Об этом сообщает региональная Адвокатская палата во вторник, 4 февраля.

Андрей Фирсиков окончил Калининградский государственный университет, в 1984-м стажировался в юридической консультации Советска, а с 1985-го стал защищать интересы доверителей Центрального района Калининграда.

С 1986 по 1990 годы он был народным судьёй, затем вернулся в адвокатуру, работая в Калининграде, Славске и Советске. С 2005-го по 2009-й он был председателем Советской городской коллегии адвокатов.

Андрея Семёновича не стало 4 февраля. Коллеги вспоминают его, как исключительно порядочного человека, грамотного и ответственного профессионала.