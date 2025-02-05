За сутки в Ростове упали 205 аварийных деревьев и четыре конструкции

За прошедшие сутки в Ростове-на-Дону из-за снега упали 205 аварийных деревьев и четыре конструкции. Об этом информируют городские власти.
— На данный момент ликвидировали последствия 116 происшествий, 93 — остаются на контроле, — сообщает ростовская администрация.
Сейчас работы продолжаются. Задействованы поисково-спасательные группы и представители районных управлений ЖКХ. Напомним, вечером 4 февраля сообщалось о падении 150 деревьев.
Добавим, по последним данным, к расчистке снега в донской столице привлекли 130 дворников и 230 спецмашин.