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Поезд сбил женщину на станции «Жодино-Южное»

МЧС сообщило, что женщина попала под поезд на станции «Жодино-Южное».

Источник: Комсомольская правда

Поезд сбил женщину на станции «Жодино-Южное». Подробности сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В сообщении сказано, что 5 февраля утром на станции «Жодино-Южное» поезд травмировал женщину на железнодорожных путях. Спасатели, оперативно приехавшие на место, примерно в 09.28 извлекли пострадавшую. Женщину передали врачам скорой медицинской помощи для госпитализации.

Ранее Минтранс сказал про участившиеся случаи завышенных тарифов на такси в Беларуси: «Мало кому захочется платить сумасшедшие 5 — 7 рублей за километр».

Тем временем пограничники предупредили о стрельбах в феврале 2025 года в Беларуси.

Кроме того, МАРТ Беларуси советует отказаться от латинки на вывесках и в рекламе.

А еще Минздрав назвал размер надбавок врачам-специалистам с 1 января 2025: «Надбавки врачам от 185% до 300% оклада».