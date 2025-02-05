Поезд сбил женщину на станции «Жодино-Южное»

В сообщении сказано, что 5 февраля утром на станции «Жодино-Южное» поезд травмировал женщину на железнодорожных путях. Спасатели, оперативно приехавшие на место, примерно в 09.28 извлекли пострадавшую. Женщину передали врачам скорой медицинской помощи для госпитализации.