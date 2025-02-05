Во время «Лыжни России» в Перми ограничат движение транспорта

В субботу, 8 февраля, в Перми пройдет массовый спортивный забег «Лыжня России 2025». Центральной площадкой проведения соревнований станет комплекс «Пермские медведи» на улице Спортивной, 22. В связи с этим в районе базы изменится схема движения транспорта.
В Министерстве транспорта Прикамья сообщают, что в период с 22.00 7 февраля до 16.00 8 февраля ограничат движение всех видов транспорта по четной стороне улицы Пановой на участке от Лядовской до Городецкой, а также по Лядовской от улицы Бобруйской до автозаправки «Лукойл».
В это же время будет запрещен проезд по улице Спортивной. Движение для автомобилистов закроют на участке от улицы Пановой до территории спортивной базы «Пермские медведи».
Напомним, для участников лыжной гонки от площади Восстания до «Пермских медведей» и обратно запустят автобус. Первый рейс в 9:00, последний — в 15:00 с комплекса. Планируемые интервалы между рейсами — 15 минут. Подробнее о месте проведения «Лыжни России 2025» в Перми, регистрации и дистанции можно прочитать в нашем материале по ссылке.