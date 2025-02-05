Во время «Лыжни России» в Перми ограничат движение транспорта

В Министерстве транспорта Прикамья сообщают, что в период с 22.00 7 февраля до 16.00 8 февраля ограничат движение всех видов транспорта по четной стороне улицы Пановой на участке от Лядовской до Городецкой, а также по Лядовской от улицы Бобруйской до автозаправки «Лукойл».