Кто и как изгоняет бесов в Новосибирске: чудеса и реальность

Среди них появился новый старый тренд — экзорцисты, которые сочетают традиционные методы психологии с нетрадиционными подходами к изгнанию сущностей или бесов. Рассказываем, кто такие эти специалисты, как они работают и почему их услуги пользуются популярностью.
Новое решение для старых проблем.
Светлана — одна из практикующих психологов-экзорцистов. Она пришла к этой профессии необычным путём: сама родом из маленького города за Полярным кругом, была известной личностью в своём регионе благодаря танцам и музыке. Однако, стремясь к более глубокому пониманию человеческой души, оставила карьеру артистки и занялась исследованием тайн человеческого сознания.
Светлана работает с людьми, чья жизнь омрачена страхами, травмами и внутренними конфликтами. По её словам, многие клиенты уже прошли через множество врачей, включая психиатров, но так и не нашли облегчения. Светлана убеждена, что причина их страданий — «низковибрационные энергии», которые она называет «сущностями». Эти «сущности», по её мнению, проникают в человека в моменты слабости, стресса или гнева, высасывая энергию и вызывая душевные расстройства. Каких-либо доказательств их существования, кроме собственной убежденности, она, впрочем, не приводит.
А вот сам процесс очищения может быть весьма длительным и болезненным. Клиенты во время сессий часто видят образы своих страхов или травм, представленные в виде этих самых «сущностей». Светлана разговаривает с ними через людей, помогая освободить клиента от их влияния. Иногда это вызывает физические реакции, такие как судороги, тошнота или рвота. Однако результаты, согласно её рассказам, бывают положительными: люди начинают чувствовать себя спокойнее и увереннее.
Однако не все готовы отказаться от этих 2сущностей". Как отметила Светлана, некоторые клиенты даже настаивают на том, чтобы сохранить их, считая, что они дают им определённую силу или власть. Это, по её мнению, может иметь серьёзные последствия для здоровья и отношений с окружающими.
Как бы то ни было, клиенты у женщины-экзорциста есть. И многие из них уверены, что им помогла именно Светлана.
Православный подход.
К самозваным экзорцистам у православного духовенства отношение достаточно отрицательное. Более того, всевозможных экстрасенсов они зачастую подозревают в колдовстве и прочих нехороших с точки зрения христианина деяниях.
Отец Василий (Лихван) из Новокузнецка — один из немногих священнослужителей, который занимается изгнанием бесов. Он стал известен после документального фильма, снятого журналистом Дмитрием Кабановым, который специально отправился к нему, чтобы рассказать о его работе.
Отец Василий проводит обряды отчитки уже четверть века. По его словам, одержимость часто возникает, когда человек обращается к колдовству или магии в попытке решить свои проблемы. Временное облегчение, которое он получает, оборачивается серьёзными последствиями для души.
Во время обрядов отец Василий сталкивается с сильными проявлениями нечистой силы: крики, матерщина, потеря сознания и даже сверхъестественная физическая сила. Он рассказывает о случаях, когда люди пытались сбежать по дороге в храм или испытывали желание выпрыгнуть из машины. Эти истории подтверждают его уверенность в реальности духовного противостояния.
Отец Василий подчеркивает важность духовной жизни: 2Нужно стараться вести себя прилично, выполнять правила, исповедоваться. Если будем отклоняться от этого пути, бесы нас победят«. Сам он часто становится объектом нападок со стороны “нечистой силы”. Например, он рассказывал о случаях, когда ему били по голове или поджигали бороду прямо во время службы.
Дело вкуса.
В Новосибирске и его окрестностях существуют различные подходы к решению духовных и психологических проблем. Психологи-экзорцисты, такие как Светлана, предлагают собственный синтез околонаучных и метафизических методов, в то время как православные священнослужители, подобные отцу Василию, продолжают следовать древним традициям экзорцизма. Оба подхода имеют своих сторонников и критиков. Впрочем, зачастую в решении психологических проблем помогает обычная консультация с психологом, а в более трудных случаях — работа с профессиональным психиатром. Причем получить такую помощь зачастую можно совершенно бесплатно.