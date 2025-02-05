Кто и как изгоняет бесов в Новосибирске: чудеса и реальность

А вот сам процесс очищения может быть весьма длительным и болезненным. Клиенты во время сессий часто видят образы своих страхов или травм, представленные в виде этих самых «сущностей». Светлана разговаривает с ними через людей, помогая освободить клиента от их влияния. Иногда это вызывает физические реакции, такие как судороги, тошнота или рвота. Однако результаты, согласно её рассказам, бывают положительными: люди начинают чувствовать себя спокойнее и увереннее.