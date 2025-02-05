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В Новосибирске после реконструкции открылся Музей космонавтики имени Кондратюка

Вообще-то Юрия Кондратюка звали Александр Шаргей, но в горячке Гражданской войны ради безопасности имя бывшему офицеру пришлось сменить. В Новосибирск он приехал в 1927 году, и именно здесь была написана его знаменитая работа «Завоевание межпланетных пространств». Юрий Кондратюк еще в 1916 году рассчитал оптимальную траекторию полета к Луне. Через полвека эти расчеты были повторены специалистами НАСА для лунной программы «Аполлон». Траекторию полета к Луне впоследствии назвали «трассой Кондратюка».

Источник: Российская газета

Здание на улице Советской в Новосибирске «Дом, где работал Ю. В. Кондратюк» является объектом культурного наследия регионального значения. Оно было построено в 1924 году для краевой конторы «Союзхлеб». В ходе реконструкции его полностью восстановили до первоначального состояния, включая утраченные элементы декора на фасаде, печные и водосливные трубы. Весной этого года на торцевых стенах соседних домов будут нарисованы два мурала «Юрий Кондратюк» и «Анна Кикина — космонавт из Новосибирска».

В восстановленном здании музея открыты залы, оборудованные мультимедийной техникой, — «Новосибирск космический», «Судьба Ю. В. Кондратюка», «Хлеб» и «Луна» («Космос»).

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