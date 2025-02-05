В Новосибирске после реконструкции открылся Музей космонавтики имени Кондратюка

Здание на улице Советской в Новосибирске «Дом, где работал Ю. В. Кондратюк» является объектом культурного наследия регионального значения. Оно было построено в 1924 году для краевой конторы «Союзхлеб». В ходе реконструкции его полностью восстановили до первоначального состояния, включая утраченные элементы декора на фасаде, печные и водосливные трубы. Весной этого года на торцевых стенах соседних домов будут нарисованы два мурала «Юрий Кондратюк» и «Анна Кикина — космонавт из Новосибирска».
В восстановленном здании музея открыты залы, оборудованные мультимедийной техникой, — «Новосибирск космический», «Судьба Ю. В. Кондратюка», «Хлеб» и «Луна» («Космос»).