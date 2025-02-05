В Новосибирске после реконструкции открылся Музей космонавтики имени Кондратюка

Вообще-то Юрия Кондратюка звали Александр Шаргей, но в горячке Гражданской войны ради безопасности имя бывшему офицеру пришлось сменить. В Новосибирск он приехал в 1927 году, и именно здесь была написана его знаменитая работа «Завоевание межпланетных пространств». Юрий Кондратюк еще в 1916 году рассчитал оптимальную траекторию полета к Луне. Через полвека эти расчеты были повторены специалистами НАСА для лунной программы «Аполлон». Траекторию полета к Луне впоследствии назвали «трассой Кондратюка».