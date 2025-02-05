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В Воронеже точечно корректируют графики движения автобусов

Из-за снегопада интервалы движения некоторых автобусов увеличились.

Источник: Комсомольская правда

Из-за обильного снегопада, обрушившегося на Воронеж, сегодня, 5 февраля, утром в отдельных районах города наблюдались 8-балльные пробки. Жители города в соцсетях жаловались на увеличенные интервалы движения.

Но в пресс-службе управления транспорта администрации Воронежа заверили, что сейчас в городе курсируют более 900 автобусов различной вместимости. Как и в другой будний день с учетом имеющегося дефицита подвижного состава.

— Ведутся точечные корректировки графиков. Перевозчики знают о необходимости использования максимального количества техники на линии, — заверили в мэрии.