В Воронеже точечно корректируют графики движения автобусов

Из-за обильного снегопада, обрушившегося на Воронеж, сегодня, 5 февраля, утром в отдельных районах города наблюдались 8-балльные пробки. Жители города в соцсетях жаловались на увеличенные интервалы движения.
Но в пресс-службе управления транспорта администрации Воронежа заверили, что сейчас в городе курсируют более 900 автобусов различной вместимости. Как и в другой будний день с учетом имеющегося дефицита подвижного состава.
— Ведутся точечные корректировки графиков. Перевозчики знают о необходимости использования максимального количества техники на линии, — заверили в мэрии.