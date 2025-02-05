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Синоптики рассказали о погоде на Южном Урале 6 февраля и объявили ее потенциально опасной

Синоптики рассказали о погоде в Челябинской области 6 февраля и объявили ее потенциально опасной, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +4° 4 м/с 52% 768 мм рт. ст. +6°
Источник: Dave Hoefler/CC0

В четверг удержится переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдет небольшой снег.

Также ночью и утром вероятны туманы, гололедно-изморозевые явления. Из-за этого в регионе до 9 утра объявлен желтый уровень опасности.

Ветер завтра восточный, его скорость 1−6 м/с, локально порывы до 11 м/с.

Температура воздуха 6 февраля ночью минус 7−12, в горах и низинах — до 19, днем — минус 2−7.

«По периферии Сибирского антициклона сохраняется южный вынос теплой и влажной воздушной массы. При этом в приземном слое при интенсивном ночном выхолаживании ожидаются большие суточные амплитуды температур», — говорят в региональном ЦГМС.

Непосредственно в Челябинска в четверг преимущественно без осадков, в низинах возможны туманы. Температура воздуха предстоящей ночью минус 10−12, днем — 3−5.