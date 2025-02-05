Синоптики рассказали о погоде на Южном Урале 6 февраля и объявили ее потенциально опасной

В четверг удержится переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдет небольшой снег.
Также ночью и утром вероятны туманы, гололедно-изморозевые явления. Из-за этого в регионе до 9 утра объявлен желтый уровень опасности.
Ветер завтра восточный, его скорость 1−6 м/с, локально порывы до 11 м/с.
Температура воздуха 6 февраля ночью минус 7−12, в горах и низинах — до 19, днем — минус 2−7.
«По периферии Сибирского антициклона сохраняется южный вынос теплой и влажной воздушной массы. При этом в приземном слое при интенсивном ночном выхолаживании ожидаются большие суточные амплитуды температур», — говорят в региональном ЦГМС.
Непосредственно в Челябинска в четверг преимущественно без осадков, в низинах возможны туманы. Температура воздуха предстоящей ночью минус 10−12, днем — 3−5.