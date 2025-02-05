Как в Прикамье отпразднуют День Защитника Отечества

Один из вопросов, которые рассматривали на заседании Правительства Пермского края 5 февраля, был посвящен празднованию Года защитника Отечества.
— Мы уже начали награждать наших ветеранов медалями, посвященными 80-летию Победы, а ключевым событием этого месяца станет празднование 23 февраля, — отметил губернатор Дмитрий Махонин.
О том, как отпразднуют в Прикамье День Защитника Отечества, рассказала заместитель министра культуры Вера Рябкова.
— 21 февраля в рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в ДК Солдатова состоится праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. А 23 февраля в Перми пройдет традиционное мероприятие — церемония возложения цветов у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу. В нем — кроме органов власти — примут участие юноармейцы, волонтеры, патриотические клубы и представители Совета ветеранов.