Как в Прикамье отпразднуют День Защитника Отечества

— 21 февраля в рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в ДК Солдатова состоится праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. А 23 февраля в Перми пройдет традиционное мероприятие — церемония возложения цветов у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу. В нем — кроме органов власти — примут участие юноармейцы, волонтеры, патриотические клубы и представители Совета ветеранов.