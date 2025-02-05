Энергетики Ростовской области восстановили электроснабжение после непогоды

«Электроснабжение потребителей было восстановлено к 22:00 4 февраля. При поступлении одиночных заявок они будут оперативно отрабатываться в текущем режиме», — подчеркнул заместитель главы региона.
Оперативная работа сотрудников филиалов ПАО «Россети Юг» — «Ростовэнерго» и АО «Донэнерго» позволила успешно восстановить электроснабжение для всех потребителей.
«Несмотря на сложные погодные условия, энергетики сработали слаженно и оперативно, приложив все усилия для скорейшего восстановления электроснабжения. Благодарю всех специалистов за профессионализм и оперативную работу», — отметил Игорь Сорокин.
Ранее сообщалось, что в Ростове устранены последствия обрушения 96 деревьев, вызванного непогодой.