140 миллионов выделили на ремонт дорог в Зиме и районе в 2024

В Зиме и Зиминском районе на ремонт дорог местного значения направили 140 миллионов рублей в 2024 году. Как стало известно КП-Иркутск, за этот период специалисты привели в порядок 2,6 километра покрытия.
В первую очередь отремонтировали участки, ведущие к социально значимым объектам. После реконструкции школы на улице Луначарского дорожники обустроили новые тротуары, поставили знаки. На участке от улицы Подаюрова до Ленина уложили асфальтобетонное покрытие. Помимо этого работы прошли на улице Куйбышева — на участке от улицы Садовой до Проминского. Заасфальтировали парковку около поликлиники.
На сегодняшний день ремонт продолжается на Проминского, приведут в порядок участок от улицы Лазо до моста через реку Тиман. Там уже полностью сделали тротуары, теперь предстоит обустроить асфальтобетонное покрытие и нанести разметку. В 2025 отремонтируют участок длиной 555 метров от улицы Калинина до Гагарина. А в Зиминском районе состоялся капитальный ремонт двух дорожных объектов в селах Кимельтей и Батама.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что серый майнер из Иркутска украл электроэнергию на восемь миллионов рублей.