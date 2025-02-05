140 миллионов выделили на ремонт дорог в Зиме и районе в 2024

На сегодняшний день ремонт продолжается на Проминского, приведут в порядок участок от улицы Лазо до моста через реку Тиман. Там уже полностью сделали тротуары, теперь предстоит обустроить асфальтобетонное покрытие и нанести разметку. В 2025 отремонтируют участок длиной 555 метров от улицы Калинина до Гагарина. А в Зиминском районе состоялся капитальный ремонт двух дорожных объектов в селах Кимельтей и Батама.