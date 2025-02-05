Рядовой из Тулуна Сергей Пилипейко представлен к Ордену Мужества посмертно

Администрация Тулуна сообщила о гибели Сергея Сергеевича Пилипейко. Герой находился в зоне СВО, в районе населенного пункта Водяное. 7 апреля 2024 года он в составе штурмовой группы участвовал в прорыве укрепленной обороны противника и, перемещаясь между вражескими позициями, обеспечивал плотный заградительный огонь, что не давало вести прицельную стрельбу по союзным военнослужащим. В этот день его в последний раз видели живым.