Мэр Омска попросил омичей не ходить по льду

Мэр Омска Сергей Шелест в связи с аномально тёплой погодой обратился к жителям города и попросил их не выходить на лёд.
Градоначальник отметил, что температура воздуха превысила среднестатистические параметры на 14−15 и в связи с этим выход на лёд может быть опасен.
«Департаменту общественной безопасности администрации города поручаю усилить профилактические мероприятия, направленные на работу с рыбаками, а также гражданами, практикующими прогулки по льду», — отметил мэр.
Напомним, что пасмурная и тёплая погода ожидает жителей Омска в среду, 5 февраля. По данным синоптиков, столбики термометров в дневные часы не опустятся ниже −1 градуса. Ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду. Осадков не ожидается. По словам эксперта, в Омскую область весна обычно приходит только в апреле. В этот месяц начинается повышение температуры и сход снежного покрова.