Мэр Омска попросил омичей не ходить по льду

Напомним, что пасмурная и тёплая погода ожидает жителей Омска в среду, 5 февраля. По данным синоптиков, столбики термометров в дневные часы не опустятся ниже −1 градуса. Ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду. Осадков не ожидается. По словам эксперта, в Омскую область весна обычно приходит только в апреле. В этот месяц начинается повышение температуры и сход снежного покрова.