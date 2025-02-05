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Депутаты Башкирии попросили президента России присвоить Белорецку особое звание

Курултай Башкирии обращается к президенту России с ходатайством.

Источник: Комсомольская правда

Белорецк может получить звание «Город трудовой доблести». С таким ходатайством обратились к президенту России Владимиру Путину депутаты Башкирии.

Известно, что в годы Великой Отечественной войны белорецкие предприятия поставляли продукцию для танков, самолетов, артиллерии и других нужд фронта.

Ранее за проявленный трудовой героизм и обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции особое звание получил Ишимбай.

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